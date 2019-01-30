2019-01-30T13:14:41+03:00
Общество

МЧС предупреждает: холода возвращаются в Иркутскую область

Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: холода возвращаются в Иркутскую область.МЧС предупреждает: холода возвращаются в Иркутскую область.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Морозы вновь посетили Иркутскую область. Метеорологи ожидают ухудшение погоды 31 января и 1 февраля. Спасатели предупреждают о снижении температуры и возможном шквалистом ветре.

Непогода начнется ночью 31 января в западных и северо-западных районах, там порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 13-18 м/с. Возможны слабые метели и поземки на дорогах.

- Ветреная и морозная погода сохранится на протяжении двух дней, средняя температура по области опуститься до -35, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В выходные дни в северных, верхнеленских и катангских районах столбики термометра покажут до -44,-46.

Жителям Иркутской области напомнили, что ветер усиливает влияние низких температур, многократно увеличивая риск обморожения. Спасатели советуют отложить дальние поездки и переходы и не держать долго детей на открытом воздухе. В МЧС просят не забывать о правилах пожарной безопасности при отоплении домов и квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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