2019-01-30T16:04:05+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 31 января днем в городе -9, по области до -39

По области – слабые метели
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 31 января днем в городе -9, по области до -39Прогноз погоды в Иркутске: 31 января днем в городе -9, по области до -39Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 31 января - переменная облачность, снега не ожидается. Ветер в четверг подует юго-восточный с переходом в конце дня на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью, по прогнозу синоптиков, -19, -21. Днём будет -7,-9 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью в западных, северо-западных районах ожидаются порывы ветра 13-18 м/с, слабые метели, позёмки.

Температура воздуха ночью в Приангарье -19,-24, при прояснении -29,-34, в западных, северо-западных и верхнеленских районах при увеличении облачности до -14. Днём синоптики обещают -11,-16, при облачной погоде -19,-24. В горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья и южных районах при малооблачной погоде будет -5,-10.

В Катангском, северо-восточных районах Иркутской области ночью в четверг -31,-36, при прояснении -41,-46, днём там же -24, -29, местами -34,-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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