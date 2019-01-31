Курсы «Русский по пятницам» для подготовки к Тотальному диктанту начнутся в Иркутске 8 февраля
Кто хоть раз проверял свои знания на Тотальном диктанте, тот знает, что написать его на отлично с первого раза и без повторения правил русского языка удается ой как не многим. Специально для тех, кто хочет написать его на 5, в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ вновь запускают курсы для подготовки к диктанту.
- Каждую пятницу в 18.30 в течение двух месяцев будут проходить занятия «Русский по пятницам», - сообщают организаторы. - Ведет лекции председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в Иркутске, член Экспертного совета проекта, доктор филологических наук, профессор Людмила Ивановна Горбунова.
Продолжительность одного занятия будет 80 минут. Курсы бесплатные, необходимо только брать с собой документ удостоверяющий личность, для того, чтобы вас пропустили в здание университета. Записываться заранее не нужно.
Сам Тотальный диктант пройдет 13 апреля. Автором текста в этом году стал писатель Павел Басинский.
ИСТОЧНИК KP.RU