2019-01-31T03:59:58+03:00
Туризм

В Иркутске стартовала регистрация на детский турнир по подледной рыбалке

Рыбич 2019 пройдет на Шелеховских карьерах
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске стартовала регистрация на детский турнир по подледной рыбалкеВ Иркутске стартовала регистрация на детский турнир по подледной рыбалкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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16 марта – дата детского турнира по подледной рыбалке «Рыбич-2019». Напомним, первый раз в этом году детские соревнования решено было отделить от взрослого турнира по подледной ловле, который проходит на Байкале, на Малом море.

- Решено было, что возить так далеко ребятишек не стоит, - рассказали «КП» организаторы конкурса.

Да и время выбрали потеплее – март, не зимний январь. Соревнования пройдут одним днем. Будет несколько дисциплин: рыбалка с родителем, в ней участвуют дети с 8 до 13 лет, и самостоятельный лов, ребятишки с 14 до 16 лет.

Всего принять участие смогут 90 юных иркутян, регистрация на первый детский турнир по подледной ловле «Рыбич-2019» уже началась. Обязательно рыбакам нужны свои удочки и приманки. Занявшие первые три места получат медали и призы. Отдельно выберут победителя в номинации «Самая большая рыба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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