Первенство России по легкой атлетике в Волгограде: в спринте первое место у иркутянина
В Волгограде сейчас проходит Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования начались вчера, 30 января, закончатся 1 февраля. В первый день турнира 16-летний Владислав Скулин из Иркутска завоевал первое место в спринте.
- В беге на 60 м у юношей быстрее всех был Владислав Скулин, его результат - 6.87 сек., - сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
Возможно, Владислав принесет Иркутску еще одну медаль. Сегодня атлету снова выходить на старт.
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ИСТОЧНИК KP.RU