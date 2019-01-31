2019-01-31T04:30:50+03:00
Спорт

Первенство России по легкой атлетике в Волгограде: в спринте первое место у иркутянина

Финальный забег на 60 метров наш спортсмен пробежал быстрее всех
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по легкой атлетике: в спринте первое место у иркутянинаПервенство России по легкой атлетике: в спринте первое место у иркутянинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Волгограде сейчас проходит Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования начались вчера, 30 января, закончатся 1 февраля. В первый день турнира 16-летний Владислав Скулин из Иркутска завоевал первое место в спринте.

- В беге на 60 м у юношей быстрее всех был Владислав Скулин, его результат - 6.87 сек., - сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Возможно, Владислав принесет Иркутску еще одну медаль. Сегодня атлету снова выходить на старт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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