2019-01-31T04:57:21+03:00
Происшествия

ДТП с участием маршрутки и «Камаза» в Иркутской области: 4 человека погибли

На месте ДТП сейчас работают спасатели
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП с участием маршрутки и «Камаза» в Иркутской области: 4 человека погиблиДТП с участием маршрутки и «Камаза» в Иркутской области: 4 человека погибли
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В Иркутской области сегодня, 31 января, около 7 утра на автодороге Иркутск-Усть-Уда маршрутка врезалась в «Камаз», груженный лесом. В результате ДТП погибли 4 человека: водитель и пассажиры маршрутного такси марки «Тойота-Хайс». Еще 5 госпитализированы. Точное количество пострадавших уточняется. На месте сейчас работают сотрудники ГУ МЧС России и инспекторы ГИБДД.

- По предварительным данным, водитель маршрутного такси, следовавшего в Иркутск, допустил столкновение со стоящим на проезжей части «Камазом», - сообщают спасатели и полицейские Иркутской области.

В обстоятельствах трагедии в данный момент разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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