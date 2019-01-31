2019-01-31T06:22:20+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: горела новостройка в Ленинском округе

Пострадавших нет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар в Иркутске: горела новостройка в Ленинском округеПожар в Иркутске: горела новостройка в Ленинском округеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Иркутска поступил сигнал о пожаре, очевидцы рассказали, что горит строящийся дом в 1-ом Советском переулке. По тревоге были подняты 18 спасателей и 5 единиц техники. Прибывшие пожарные обнаружили, что на 6-ом этаже десятиэтажной новостройки полыхают строительные леса.

Пожар в Иркутске: горела новостройка в Ленинском округе.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

– Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь локализован.

Инспекторы пожарного надзора работают на месте происшествия. Они выясняют все обстоятельства, после чего установят предварительную причину случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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