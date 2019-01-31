Поправки о дачных дорогах и хозобъектах поддержали депутаты Заксобрания Иркутской области
Важные поправки в областной закон поддержали депутаты регионального ЗакСобрания на январской сессии. Поправки позволят передавать безвозмездно дороги, ведущие к садоводствам и дачным поселкам, в областную или муниципальную собственность.
- Поступает много обращений от избирателей в связи с удручающим состоянием «дачных» дорог, поэтому сегодня мы одобрили поправки, уточняющие полномочия исполнительного органа. Это позволит муниципалитетам заниматься их ремонтом и надлежащим содержанием, - подчеркнул спикер ЗакСобрания Сергей Сокол.
Уточним, изменения устанавливают порядок безвозмездного приобретения в областную или муниципальную собственность имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), расположенного в границах территории садоводства или огородничества.
ИСТОЧНИК KP.RU