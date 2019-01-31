2019-01-31T08:06:07+03:00
Досуг

Племянник Андрея Тарковского покажет свой дебютный фильм на Байкале

Поэт и писатель Михаил Тарковский представит свою документальную ленту «Жесткая сцепка»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Племянник Андрея Тарковского покажет свой дебютный фильм на Байкале. Кадры из фильма «Жесткая сцепка». Фото: пресс-служба Иркутского краеведческого музея.Племянник Андрея Тарковского покажет свой дебютный фильм на Байкале. Кадры из фильма «Жесткая сцепка». Фото: пресс-служба Иркутского краеведческого музея.
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Михаил Тарковский посетит Байкал, чтобы представить сибирякам документальный фильм, ставший его режиссерским дебютом. Михаил Тарковский известен как поэт, писатель и лауреат различных литературных премий. Теперь, племянник одного из величайших режиссеров в истории кино, Андрея Тарковского, попробует себя в новом качестве.

Документальная лента «Жесткая сцепка» рассказывает зрителю о старовере Селедкове, который решает отправиться в путешествие к берегам Тихого океана. Там в одном из затерянных дальневосточных поселков находится могила его матери и живут его братья. Долгий путь превращается в поиски себя и своего места в этом мире.

- Это фильм-размышление, мысли о своей роли в жизни страны, о потребительском отношении к сибирской природе, - рассказывает сорежиссер фильма Александр Калашников. – О связи жителей европейской части страны с теми, кто живет в Сибири.

Творческая встреча с Михаилом Тарковским пройдет 10 февраля 2019 года в поселке Танхой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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