ЗакСобрание Иркутской области подготовило проект изменений в Налоговый кодекс РФ

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-31T09:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

ЗакСобрание Приангарья рассмотрит инициативу Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Инициатива касается освобождения автономных театров, музеев, библиотек и концертных организаций от обязанности внесения авансовых платежей по налогу на прибыль и предоставления налоговых деклараций по итогам отчетного периода.

- Этот год объявлен Годом театра в России, и мы понимаем важность вопроса, - прокомментировала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. – Эта инициатива направлена на развитие творческой деятельности учреждений культуры и устранение экономических затруднений в их работе.

Наталья Дикусарова заметила, что комитет провел большую работу, позиция была согласована с правительством Иркутской области. В итоге сформирован проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 286 и 289 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Директор драматического театра Анатолий Стрельцов пояснил, что на практике неравномерность поступления доходов от платной деятельности театров и музеев, приводит к необходимости внесения авансовых платежей в значительных объемах. При этом проблематично оперативно использовать эту часть доходов на другие нужды, в том числе на создание новых постановок и проведение творческих мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU