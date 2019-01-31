44 ледовые переправы открыты в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-31T09:07:59+03:00

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В Иркутской области продолжают открывать новые ледовые переправы. В МЧС напоминают, что необходимости проявлять осторожность. Перед тем как выехать на лед нужно обязательно убедиться в том, что вес автомобиля не превышает допустимых нагрузок.

Для ряда отдаленных территорий зимняя переправа зачастую единственный короткий способ добраться на «Большую землю», чтобы получить медицинскую помощь и продукты. Так, еще новый зимник протяженностью в 500 метров был открыт через реку Витим около города Бодайбо.

- Еще одна ледовая дорога через реку Ангара принята в Усть-Удинском районе возле села Игжей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Напоминаем, что допустимая дистанция между автомобилями не менее 30-40 метров.

Инспекторы МЧС открыли уже 44 из 50 запланированных переправ в Иркутской области. Спасатели обращают внимание, что самовольный выезд на лед или в объезд выделенной полосы может привести к трагедии. Движение в ночное время и при плохих погодных условиях запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU