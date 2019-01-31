2019-01-31T09:32:34+03:00
Общество

Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявку на ежемесячную выплату в Иркутской области

Для получения выплат необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявление о предоставлении ежемесячной выплаты в Иркутской области.Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявление о предоставлении ежемесячной выплаты в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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393 семьи, в которых воспитывают детей-инвалидов, обратились за получением дополнительной региональной субсидии. Ежемесячное пособие полагается тем, кто содержит больных злокачественными заболеваниями тканей, органов и систем, с болезнями крови, различными видами паралитических синдромов и отдельных нарушений здоровья.

- Выплаты начисляются с 1 числа месяца, в котором поступило заявление, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Если обращение поступило до 1 июня 2019 года, то после пособие будет рассчитано с января этого года.

Сумма субсидии составляет 1200 рублей. Подать заявку можно в управлении социальной защиты по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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