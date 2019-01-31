Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-31T09:56:46+03:00

При столкновении погибли 4 человека, еще 5 доставлены в больницу

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В Иркутской области выясняют причины ДТП с участием маршрутки и лесовоза. Авария произошла ранним утром 31 января в Боханском районе. На трассе «Иркутск-Усть-Уда» микроавтобус «Toyota Hiace» по пути в областной центр врезался в груженный лесом «КамАЗ». Водитель, находившийся за рулем иномарки, и трое пассажиров скончались на месте, еще пять человек были доставлены в больницу.

- Проводится доследственная проверка по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По предварительной версии «КамАЗ» остановился на дороге из-за аварии.

На месте происшествия работает следственная группа. Сыщики выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев. Проверка продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU