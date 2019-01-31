Рабочую группу по проблеме утилизации отходов «Усольехимпрома» создадут в ЗакСобрании Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-31T11:26:05+03:00

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Межведомственная рабочая группа по вопросам утилизации отходов на территории промышленной площадки «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский Силикон» будет создана в Законодательном Собрании Иркутской области. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол. Он также проведет в начале февраля выездное заседание с участием депутатов, представителей областного правительства и федеральных контролирующих ведомств.

- Сегодня мы говорим не только о необходимости охраны этого опасного объекта, главное – это безопасность и здоровье жителей Усолья-Сибирского, - подчеркнул депутат Степан Франтенко. - Ситуацию, которая не решалась долгие годы, удалось сдвинуть с мертвой точки, и мы готовы и далее оказать всестороннюю поддержку.

А сейчас ситуация такова. После обследования промплощадки отобраны несколько десятков цистерн с ядохимикатами и около тысячи заводских баллонов с остатками ртути, которые должны ликвидировать в первую очередь. Кроме того, ряд объектов требует дополнительных обследований. В конце прошлого года разработан проект указа губернатора Иркутской области о введении режима функционирования повышенной готовности, который согласован с природоохранной прокуратурой. После его подписания в начале февраля будут проведены конкурсные процедуры по поиску подрядчика на вывоз отходов и подготовлено распоряжение о выделении средств из резервного фонда области.

Площадь промплощадки, расположенной в непосредственной близости от реки Ангары, составляет 24 кв км, что равняется одной трети от площади всего Усолья-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU