2019-01-31T11:32:46+03:00
Происшествия

Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину

Пострадавшую братчанку доставили в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину.Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Братске инспекторы ГИББД выясняют подробности аварии, которая произошла около 20.20 часов 30 января на пешеходном переходе возле пересечения улиц Ленина и Подбельского. 63-летняя местная жительница попала под колеса неизвестного автомобиля, переходя дорогу по пешеходной «зебре». По предварительной версии, она шла на красный сигнал светофора.

- Водитель скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пострадавшую женщину доставили в больницу.

Инспекторы ГИБДД призывают водителя явиться добровольно. Так же сыщики разыскивают возможных свидетелей случившегося, очевидцев знающих подробности ДТП просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области. При столкновении погибли 4 человека, еще 5 доставлены в больницу. Подробнее.

Появился список погибших в ДТП в маршрутке Оса-Иркутск, которая врезалась в КамАЗ, груженный лесом. В ДТП в которое попала маршрутка Оса-Иркутск погибли четыре человека: список погибших. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области
Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля
Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске
«Ростелеком» в Иркутской области завершил программу по обеспечению интернетом сельских больниц
Интернет-мошенники обманули двух жителей Иркутска на 220 тысяч рублей
37 ножевых ранений: два иркутянина получили по 12 лет колонии за убийство собутыльника
Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей
Сергей Сокол: настаиваем на поддержке муниципалитетов в вопросах организации пассажирских перевозок
Рабочую группу по проблеме утилизации отходов «Усольехимпрома» создадут в ЗакСобрании Иркутской области
Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области
Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявку на ежемесячную выплату в Иркутской области
Байкальская природоохранная прокуратура обратилась к депутатам областного парламента с законотворческими инициативами
44 ледовые переправы открыты в Иркутской области