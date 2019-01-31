Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину
В Братске инспекторы ГИББД выясняют подробности аварии, которая произошла около 20.20 часов 30 января на пешеходном переходе возле пересечения улиц Ленина и Подбельского. 63-летняя местная жительница попала под колеса неизвестного автомобиля, переходя дорогу по пешеходной «зебре». По предварительной версии, она шла на красный сигнал светофора.
- Водитель скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пострадавшую женщину доставили в больницу.
Инспекторы ГИБДД призывают водителя явиться добровольно. Так же сыщики разыскивают возможных свидетелей случившегося, очевидцев знающих подробности ДТП просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU