2019-01-31T11:33:08+03:00
Общество

Сергей Сокол: настаиваем на поддержке муниципалитетов в вопросах организации пассажирских перевозок

Важный вопрос рассмотрели в рамках муниципального часа на сессии областного парламента
Яна ЛИСИНА
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Систему субсидирования муниципальных перевозок в регионе необходимо менять. Об этом заявил председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол. Депутаты обозначили необходимость выделять компенсации из регионального бюджета на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан как муниципальным, так и частным перевозчикам межмуниципальных и муниципальных маршрутах. Предложено также проработать вопрос о предоставлении муниципалитетам субсидий на покупку пассажирского транспорта.

- Мы должны использовать все возможности – и резервы областного бюджета и участие в реализации федеральных программ, – сказал Сергей Сокол.

Проблемы в районах общие – большое количество убыточных маршрутов, отсутствие возможности решить проблемы за счет средств местных бюджетов, необходимость обновления автопарка. Так, например, в Братском районе все 12 маршрутов, на которых работают 23 перевозчика, – убыточные, при этом есть потребность в открытии новых маршрутов. А в Усть-Илимске единственный перевозчик отказался от обслуживания четырех из девяти маршрутов. В Киренске проблемным вот уже много лет является вопрос о субсидировании паромных перевозок. В Ангарске - из 40 трамвайных вагонов 27 вагонов находятся в эксплуатации больше 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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