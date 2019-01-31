СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-31T11:51:47+03:00

Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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По решению Свердловского районного суда. Иркутска нарушительница правил дорожного движения была обязана выплатить пострадавшей, которую она сбила, будучи за рулем, 425 тысяч рублей. Но не торопилась его выполнять.

-Приставы сообщили ей, какие последствия будет иметь невыполнение решений суда, - сообщаетпресс-служба УФССП России по Иркутской области. -Женщине было необходимо вылететь на лечение в Европу, поэтому она быстро нашла деньги и оплатила задолженность в полном объеме.

Она смогла свободно выехать на курорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU