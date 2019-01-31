Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей
По решению Свердловского районного суда. Иркутска нарушительница правил дорожного движения была обязана выплатить пострадавшей, которую она сбила, будучи за рулем, 425 тысяч рублей. Но не торопилась его выполнять.
-Приставы сообщили ей, какие последствия будет иметь невыполнение решений суда, - сообщаетпресс-служба УФССП России по Иркутской области. -Женщине было необходимо вылететь на лечение в Европу, поэтому она быстро нашла деньги и оплатила задолженность в полном объеме.
Она смогла свободно выехать на курорт.
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