37 ножевых ранений: два иркутянина получили по 12 лет колонии за убийство собутыльника
В феврале 2018 в одной из квартир города Иркутскапоссорились трое знакомых, двое из которых нанесли тяжелые ранения в живот и сердце собутыльника, отчего тот и умер. Причиной ссоры была неопрятность потерпевшего и его нежелание покидать квартиру.
- Мужчины завернули труп в полиэтиленовые пакеты, одеяло и ковер, скрепив все скотчем, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Он был обнаружен спустя 4 месяца на берегу реки в Боханскомрайоне.
Двоих мужчин суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а третьему назначили штраф за укрывательство особо тяжкого преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убийство из ревности: житель Братска убил своего знакомого, который приставал к его подруге. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Подробнее.
Забили до смерти: двое 16-летних подростков убили своего знакомого в Иркутске. Они рассказали следователям, что избили погибшего во время ссоры. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU