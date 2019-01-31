СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-31T12:18:15+03:00

37 ножевых ранений: два иркутянина получили по 12 лет колонии за убийство собутыльника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В феврале 2018 в одной из квартир города Иркутскапоссорились трое знакомых, двое из которых нанесли тяжелые ранения в живот и сердце собутыльника, отчего тот и умер. Причиной ссоры была неопрятность потерпевшего и его нежелание покидать квартиру.

- Мужчины завернули труп в полиэтиленовые пакеты, одеяло и ковер, скрепив все скотчем, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Он был обнаружен спустя 4 месяца на берегу реки в Боханскомрайоне.

Двоих мужчин суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а третьему назначили штраф за укрывательство особо тяжкого преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU