Интернет-мошенники обманули двух жителей Иркутска на 220 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-31T12:26:28+03:00

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Жулики не перестают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попались двое мужчин из Иркутска. Так в полицию за помощью обратился 30-летний иркутянин, который рассказал полицейским, что стал жертвой обмана. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили подробности.

- Мужчина сообщил, что в Сети увидел объявление о продаже табачных изделий известных марок. После чего связался с продавцом, который якобы находится в Москве, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался мошенник, который предложил жителю Иркутска для оформления сделки внести предоплату. Получив 160 тысяч рублей, жулик перестал выходить на связь и удалил объявление. Сыщики проводят доследственную проверку.

Аналогичный случай произошел с еще одним жителем Иркутска, который разместил объявление о том, что ищет детали к снегоходу. На него откликнулись аферисты. Прислав фотографию недостающих запчастей, они убедили иркутянина в том, что сделка безопасна. После того, как лжепродавец получил 60 тысяч рублей, его телефон оказался выключен.

Полицейские устанавливают все детали случившегося и выясняют личности мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU