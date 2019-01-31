2019-01-31T13:15:46+03:00
Общество

Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске

Жителям Ленинского округа напомнят о технике безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске проходит ежегодный профилактический обход по многоквартирным домам с газовым оборудованием. Представители администрации Ленинского округа проверят 80 жилых зданий. Мероприятия направлены на проверку устройств, а так же безопасности их монтажа и эксплуатации.

- Иркутянам напоминают правила использования бытового газа, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Жильцам раздают листовки с рекомендациями.

Жителям Иркутска разъясняют правила использования электроприборов и порядок действий при пожаре и утечке газа. Также в рейдах принимают участие управляющие компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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