СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-31T13:15:46+03:00

Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Изменить размер текста: A A

В Иркутске проходит ежегодный профилактический обход по многоквартирным домам с газовым оборудованием. Представители администрации Ленинского округа проверят 80 жилых зданий. Мероприятия направлены на проверку устройств, а так же безопасности их монтажа и эксплуатации.

- Иркутянам напоминают правила использования бытового газа, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Жильцам раздают листовки с рекомендациями.

Жителям Иркутска разъясняют правила использования электроприборов и порядок действий при пожаре и утечке газа. Также в рейдах принимают участие управляющие компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно, газ: в Иркутской области проходят профилактические рейды по проверке газового оборудования. Инспекторы МЧС отправились по жилым домам Иркутской области, в которых используется бытовой газ. Подробности.

44 ледовые переправы открыты в Иркутской области. Спасатели напоминают о правилах безопасности на зимниках. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU