Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске
В Иркутске проходит ежегодный профилактический обход по многоквартирным домам с газовым оборудованием. Представители администрации Ленинского округа проверят 80 жилых зданий. Мероприятия направлены на проверку устройств, а так же безопасности их монтажа и эксплуатации.
- Иркутянам напоминают правила использования бытового газа, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Жильцам раздают листовки с рекомендациями.
Жителям Иркутска разъясняют правила использования электроприборов и порядок действий при пожаре и утечке газа. Также в рейдах принимают участие управляющие компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU