2019-01-31T13:32:09+03:00
Здоровье

Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области

Минздрав региона начал проверку
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской областиПросроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской областиФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база (АО «ИООСАБ») 24 января направила в несколько медучреждений Приангарья вакцину БЦЖ-М, срок годности которой действует до 1 февраля 2019 года. В связи с этим минздрав региона начал свою служебную проверку.

- Директору оптово-снабженческой аптечной базы оперативно доведены устное и письменное поручения о приостановке отпуска из АО «ИООСАБ», - сообщили в пресс-службе минздрава Приангарья. – Главным врачам медицинских организаций Иркутской области категорически запрещено использование вакцины с истёкшим сроком годности.

Что касается самой вакцины, то по истечении установленного срока годности ее разместят в карантинную зону. Ситуация продолжает оставаться на особом контроле у руководства минздрава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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