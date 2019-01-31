Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-31T13:32:09+03:00

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Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база (АО «ИООСАБ») 24 января направила в несколько медучреждений Приангарья вакцину БЦЖ-М, срок годности которой действует до 1 февраля 2019 года. В связи с этим минздрав региона начал свою служебную проверку.

- Директору оптово-снабженческой аптечной базы оперативно доведены устное и письменное поручения о приостановке отпуска из АО «ИООСАБ», - сообщили в пресс-службе минздрава Приангарья. – Главным врачам медицинских организаций Иркутской области категорически запрещено использование вакцины с истёкшим сроком годности.

Что касается самой вакцины, то по истечении установленного срока годности ее разместят в карантинную зону. Ситуация продолжает оставаться на особом контроле у руководства минздрава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU