2019-01-31T14:18:49+03:00
Авто

Контроль за межмуниципальными перевозками усилят в Иркутской области

Особое внимание уделят нелегальным перевозчикам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Контроль за межмуниципальными перевозками усилят в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Контроль за межмуниципальными перевозками усилят в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

В Иркутской области примут дополнительные меры проверки качества межмуниципальных перевозок. Причиной этого стала авария с участием автобуса и лесовоза, произошедшая 31 января на трассе «Иркутск-Усть-Уда». В результате ДТП погибли 4 человека, еще 5 доставлены в больницу. Сыщики занимающиеся расследованием причин столкновения выяснили, что шофер автобуса работал без лицензии.

- Количество рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах, увеличат, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Водитель, перевозивший пассажиров, не был официально зарегистрирован в реестре.

Всего, в регионе значится 361 маршрут, из которых 224 обслуживают пригородное сообщение, оставшиеся 137 выполняют междугородние перевозки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупное ДТП в Иркутской области: четыре человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа. Еще пять человек получили травмы. Подробности.

Появился список погибших в ДТП в маршрутке Оса-Иркутск, которая врезалась в КамАЗ, груженный лесом. В ДТП в которое попала маршрутка Оса-Иркутск погибли четыре человека: список погибших. Подробности.

Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области. При столкновении погибли 4 человека, еще 5 доставлены в больницу. Подробнее.

Подробности ДТП с маршруткой Оса-Иркутск, в котором погибло четыре человека: водитель микроавтобуса работал нелегально. Причины аварии на трассе Иркутск-Усть-Уда выясняют полицейские и следователи. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кредит в Нигерии: две иркутянки поверив мошеннику, отдали ему более 600 тысяч рублей
Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области
Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля
Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске
«Ростелеком» в Иркутской области завершил программу по обеспечению интернетом сельских больниц
Интернет-мошенники обманули двух жителей Иркутска на 220 тысяч рублей
37 ножевых ранений: два иркутянина получили по 12 лет колонии за убийство собутыльника
Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей
Сергей Сокол: настаиваем на поддержке муниципалитетов в вопросах организации пассажирских перевозок
Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину
Рабочую группу по проблеме утилизации отходов «Усольехимпрома» создадут в ЗакСобрании Иркутской области
Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области
Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявку на ежемесячную выплату в Иркутской области
Байкальская природоохранная прокуратура обратилась к депутатам областного парламента с законотворческими инициативами
44 ледовые переправы открыты в Иркутской области