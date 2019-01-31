СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-31T14:18:49+03:00

Контроль за межмуниципальными перевозками усилят в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

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В Иркутской области примут дополнительные меры проверки качества межмуниципальных перевозок. Причиной этого стала авария с участием автобуса и лесовоза, произошедшая 31 января на трассе «Иркутск-Усть-Уда». В результате ДТП погибли 4 человека, еще 5 доставлены в больницу. Сыщики занимающиеся расследованием причин столкновения выяснили, что шофер автобуса работал без лицензии.

- Количество рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах, увеличат, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Водитель, перевозивший пассажиров, не был официально зарегистрирован в реестре.

Всего, в регионе значится 361 маршрут, из которых 224 обслуживают пригородное сообщение, оставшиеся 137 выполняют междугородние перевозки.

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ИСТОЧНИК KP.RU