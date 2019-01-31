2019-01-31T14:56:13+03:00
Происшествия

Кредит в Нигерии: две иркутянки поверив мошеннику, отдали ему более 600 тысяч рублей

Аферист пообещал женщинам займы под низкий процент
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Кредит в Нигерии: две иркутянки поверив мошеннику, отдали ему более 600 тысяч рублей.Кредит в Нигерии: две иркутянки поверив мошеннику, отдали ему более 600 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. В полицию Иркутска за помощью обратилась женщина, которая рассказала сыщикам, что стала жертвой обмана. Иркутянка познакомилась в Сети с молодым человеком, с которым у них возникло общение. Во время очередной беседы, она пожаловалось интернет-приятелю о том, что у планирует взять ипотеку и даже уже накоплен первоначальный взнос. Но вот незадача, банки, все, как один отказываются выдавать деньги из-за плохой кредитной истории.

Новый знакомый предложил свою помощь. Мужчина рассказал, что у него, якобы, есть связи, благодаря которым есть возможность получить кредит в 4 миллиона рублей по очень низкой ставке.

- Одним из условий сделки был страховой взнос в 130 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Мошенник подделал бланки банковских документов с помощью которых убедил знакомую, что если доплатить еще 100 тысяч рублей, то можно будет увеличить сумму кредита и еще больше снизить проценты.

Иркутянка, обрадовавшаяся возможности наконец-то купить квартиру, без колебаний отдала деньги аферисту. Получив желаемое, мужчина перестал выходить на связь. Аналогичным способом ему удалось обмануть еще одну жительницу Иркутска. От очередной знакомой он получил 403 тысячи рублей.

На заседании выяснилось, что жулик уже был ранее судим. За обман двух иркутянок его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также ему предстоит вернуть похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Контроль за межмуниципальными перевозками усилят в Иркутской области
Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области
Водитель «Лэнд Крузера» выплатил 56 тысяч водителю легкового автомобиля
Дома с газовым оборудованием проверят в Иркутске
«Ростелеком» в Иркутской области завершил программу по обеспечению интернетом сельских больниц
Интернет-мошенники обманули двух жителей Иркутска на 220 тысяч рублей
37 ножевых ранений: два иркутянина получили по 12 лет колонии за убийство собутыльника
Автомобилистка в Иркутске сбила пенсионерку и выплатила ей по решению суда более 400 тыс. рублей
Сергей Сокол: настаиваем на поддержке муниципалитетов в вопросах организации пассажирских перевозок
Скрылся с места ДТП: в Братске ищут водителя, который сбил 63-летнюю женщину
Рабочую группу по проблеме утилизации отходов «Усольехимпрома» создадут в ЗакСобрании Иркутской области
Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области
Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявку на ежемесячную выплату в Иркутской области
Байкальская природоохранная прокуратура обратилась к депутатам областного парламента с законотворческими инициативами
44 ледовые переправы открыты в Иркутской области