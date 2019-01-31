СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-31T14:56:13+03:00

Кредит в Нигерии: две иркутянки поверив мошеннику, отдали ему более 600 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. В полицию Иркутска за помощью обратилась женщина, которая рассказала сыщикам, что стала жертвой обмана. Иркутянка познакомилась в Сети с молодым человеком, с которым у них возникло общение. Во время очередной беседы, она пожаловалось интернет-приятелю о том, что у планирует взять ипотеку и даже уже накоплен первоначальный взнос. Но вот незадача, банки, все, как один отказываются выдавать деньги из-за плохой кредитной истории.

Новый знакомый предложил свою помощь. Мужчина рассказал, что у него, якобы, есть связи, благодаря которым есть возможность получить кредит в 4 миллиона рублей по очень низкой ставке.

- Одним из условий сделки был страховой взнос в 130 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Мошенник подделал бланки банковских документов с помощью которых убедил знакомую, что если доплатить еще 100 тысяч рублей, то можно будет увеличить сумму кредита и еще больше снизить проценты.

Иркутянка, обрадовавшаяся возможности наконец-то купить квартиру, без колебаний отдала деньги аферисту. Получив желаемое, мужчина перестал выходить на связь. Аналогичным способом ему удалось обмануть еще одну жительницу Иркутска. От очередной знакомой он получил 403 тысячи рублей.

На заседании выяснилось, что жулик уже был ранее судим. За обман двух иркутянок его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также ему предстоит вернуть похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU