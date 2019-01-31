ВХЛ: ХК «Ермак» в овертайме проиграл тольяттинской «Ладе»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-31T16:31:18+03:00

Ангарчане сумели отыграться за минуту до конца матча, но пропустили шайбу в дополнительное время

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Хоккеисты ангарского «Ермака» не смогли продлить свою победную серию и в очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги проиграли «Ладе» из Тольятти со счетом 1:2. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

В первом периоде гости нанесли по воротам ангарчан 13 бросков и один из них достиг цели. В концовке «Лада» вышла вперед после шайбы, заброшенной Данилом Семеновым. Во втором отрезке преимуществом по броскам завладели уже «оранжевые», но распечатать ворота голкипера тольяттинцев Александра Скрынника так и не смогли. Не забили и гости.

Сравнять счет нашей команде удалось за минуту до конца основного времени матча. Отличился Анатолий Раенко. Таким образом встреча перетекла в овертайм, в котором удача улыбнулась гостям. Победу «Ладе» принес гол Александра Тимирева.

Следующий матч «Ермак» проведет также на своем льду. 2 февраля в Ангарск пожалует «Дизель» из Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU