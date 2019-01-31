2019-01-31T16:40:10+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 1 февраля днем -17, сильный ветер

По области – до -42 градусов, метели
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 1 февраля днем -17, сильный ветерПрогноз погоды в Иркутске: 1 февраля днем -17, сильный ветерФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутске 1 февраля, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Будет идти небольшой снег. Ветер в пятницу подует северо-западный 5-10 м/с. Утром и днем ожидаются порывы до 14м/с. Температура в течение суток -17,-19 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных, южных и верхнеленских районах до 17 м/с, метели, позёмки.

Температура в Приангарье течение суток -25,-30, в пониженных формах рельефа -35,-40. В южных, центральных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна при облачной погоде прогнозируется -17,-22. В северных районах ночью 1 февраля -32,-37, при прояснении -42,-47. Днём будет -27,-32, местами -37,-42 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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