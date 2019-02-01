В Иркутске всероссийские соревнования по конькобежному спорту перенесли из-за морозов

СЕГОДНЯ 03:23 2019-02-01T03:23:22+03:00

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К Иркутску подбираются морозы. Сегодня, 1 февраля, в течение суток температура воздуха -19 градусов. И будет постепенно понижаться. В субботу днем синоптики прогнозируют до -27 градусов. А именно на этот день в столице Приангарья были запланированы всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед нашей надежды». Принять участие в них, напомним, могут иркутяне от 7 лет. На коньках любых моделей.

В соревнованиях, так сложилось, в основном участвуют дети и подростки. А как бегать на коньках в такой мороз?

- Было принято решение о переносе сроков проведения, - пояснила пресс-службе Министерства спорта Иркутской области директор областной спортивной школы «Россия» Татьяна Лешина. - Новая дата- 10 февраля.

Место проведения остается прежним, стадион «Труд», начало – в 11.00 часов. Сроки приема заявок тоже продлили до 8 февраля. Зарегистрироваться на турнир можно по адресу ул. Карла Маркса, 12, с 10.00 до 18.00. А также в день стартов, с 08.30 до 11.00.

КОНКРЕТНО

Соревнования проводятся по шести возрастным группам:

- учащиеся с 1 по 2 класс,

- с 3 по 5 класс,

- с 6 по 8 класс,

- с 9 по 11 класс,

- мужчины и женщины 1991-1998 годов рождения,

- 1990 года рождения и старше.

Школьники с 1 по 5 класс пробегут 50 метров, остальные – 100.

ИСТОЧНИК KP.RU