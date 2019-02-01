Выставка работ фотографа, снявшего приезд цесаревича в Иркутск, откроется 7 февраля

СЕГОДНЯ 03:56 2019-02-01T03:57:25+03:00

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В Музейной студии Иркутского краеведческого музея 7 февраля откроется выставка «Сибирское сорокалетие Петра Милевского». Петр Милевский (1845-1907) — известный в конце XIX века иркутский фотограф. Именно он в 1891 году стал автором фоторепортажа о прибытии в Иркутск наследника престола цесаревича Николая Александровича.

- Выставка состоит из двух разделов, - сообщает пресс-служба краеведческого музея. – В первом разделе - 43 фотопортрета иркутян – современников автора. Их разместят в постоянной экспозиции Музейной студии «Мебель и предметы интерьера XIX-XX веков». Второй раздел состоит из 20 фотографий Иркутска конца XIX - начала XX века.

Милевский приехал в Иркутск в 1870-е годы как политический ссыльный. В 1883-ем открыл здесь фотографического заведение на улице Зверевской. Потом ателье и вовсе переехало на ул. Большая. Этот дом и сейчас стоит на ул. Карла Маркса, так сейчас она называется. Работал в городе до 1905 года. Умер в Киеве.

Снимки были собраны при участии старшего преподавателя ИГУ, краеведа Рудольфа Берестенёва и правнучки фотографа Ирины Самсоновой.

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ИСТОЧНИК KP.RU