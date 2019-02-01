Кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске: начался прием заявок

СЕГОДНЯ 04:34 2019-02-01T04:34:28+03:00

Заявить об участии в конкурсе нужно до 1 мая

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Кинофестиваль «Человек и природа» имени В.Г. Распутина пройдет в Иркутске уже в 18 раз. Никогда проблемы существования человека в природе не потеряют своей актуальности. Ежегодно на эти темы снимают сотни фильмов.

- Иркутский областной кинофонд начинает прием заявок для участия в 18-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Срок подачи заявок – до 01 мая 2019 года.

Как отметили организаторы конкурса, в этом году появится новая номинация - «Лучший анимационный фильм». Прежними останутся «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм» и другие. Лучших, по их мнению, также отметят молодежное жюри, зрители и СМИ города.

Дата проведения 18-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина – 19-23 сентября. Подать заявку на фестиваль можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU