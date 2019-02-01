СЕГОДНЯ 04:52 2019-02-01T04:53:44+03:00

Обналичили и перевели 600 миллионов рублей: преступная группа осуждена в Иркутске Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Иркутске вынесены приговоры по делу «профессиональных обнальщиков» - членов организованной группы, занимающейся незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. Операции проводились через коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

- Следствие длилось год, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России. – Было проведено много экспертиз, исследованы более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

На момент задержания преступников в офисах организации и квартирах «работников» были найдены 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Всего «через руки» дельцов прошло 600 миллионов рублей. Выведено за границу более 100 миллионов. Комиссия «обнальщикам» составила – более 9 миллионов. Обвиняемые свою вину признали. Организатор группы получил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. Его подельники – 4,5 года условно также с выплатой крупных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU