2019-02-01T07:07:07+03:00
Происшествия

Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт, перекусив защитное устройство

Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт перекусив защитное устройство.Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт перекусив защитное устройство.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Иркутска совершил кражу в одном из торговых центров города. Зайдя в магазин электротоваров он увидел шуруповерт. Инструмент был защищен от воров специальным удерживающим устройством, однако оно не остановило 31-летнего мужчину.

Резким движением руки иркутянин взял прибор со стеллажа и…зубами перекусил защитное устройство. После чего спрятал шуруповерт под курткой и сбежал в неизвестном направлении.

- На заседании выяснилось, что мужчина уже был ранее судим, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Ущерб от кражи составил 3434 рубля. Подсудимый полностью признал свою вину.

По приговору суда крепкозубый житель Иркутска получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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