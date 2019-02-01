Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт, перекусив защитное устройство

СЕГОДНЯ 06:19 2019-02-01T07:07:07+03:00

Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Житель Иркутска совершил кражу в одном из торговых центров города. Зайдя в магазин электротоваров он увидел шуруповерт. Инструмент был защищен от воров специальным удерживающим устройством, однако оно не остановило 31-летнего мужчину.

Резким движением руки иркутянин взял прибор со стеллажа и…зубами перекусил защитное устройство. После чего спрятал шуруповерт под курткой и сбежал в неизвестном направлении.

- На заседании выяснилось, что мужчина уже был ранее судим, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Ущерб от кражи составил 3434 рубля. Подсудимый полностью признал свою вину.

По приговору суда крепкозубый житель Иркутска получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кредит в Нигерии: две иркутянки поверив мошеннику, отдали ему более 600 тысяч рублей. Аферист пообещал женщинам займы под низкий процент. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU