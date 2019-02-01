Остановился заменить колесо: в Иркутской области продолжается расследование причин ДТП с маршруткой и лесовозом
В Иркутской области продолжают выяснять причины аварии на 67-ом километре трассы «Иркутск-Усть-Уда» с участием автобуса «Toyota Hiace» и лесовоза «КамАЗ». Полицейские возбудили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
- По предварительной версии, 54-летний шофер маршрутки врезался в грузовик, водитель которого остановился, чтобы заменить колесо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Для установления причин случившегося назначены экспертизы.
В результате ДТП погибли 4 человека, еще 5 доставили в больницу.
Напомним, что в результате столкновения автобуса «Toyota Hiace», который ехал из поселка Оса в Иркутск и груженного лесом грузовика «КамАЗ», погибли 3 пассажира и шофер маршрутки. Еще 5 человек, находившиеся в салоне иномарки, с травмами были доставлены в больницу, среди них 4-летний ребенок. Сыщики выяснили, что перевозивший людей водитель не имел лицензии и работал на себя.
Полицейские просят откликнуться возможных свидетелей происшествия. Водителей чьи видеорегистраторы могли заснять момент аварии, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU