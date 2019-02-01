СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-01T07:40:53+03:00

Грипп и ОРВИ в Иркутске: за медицинской помощью обратилось более 7 тысяч человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Число заболевших гриппом и ОРВИ жителей Иркутска продолжает увеличиваться. По данным Роспотребназора Иркутской области, за прошлую неделю в больницы и поликлиники областного центра обратилось 7102 человека, более половины из них, дети.

- Ежедневный темп прироста заболеваемости во всех группах населения составляет 28,6%, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – В Иркутске выявили 233 больных гриппом, 69% из которых, дети.

Напомним, что с 1 февраля все школы областного центра закроются на карантин. Пока еще неизвестно, сколько продлится запрет. В пресс-службе администрации Иркутска заверили, что всех родителей оповестят об этом заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU