Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля
В полицию Ангарска за помощью обратились местные жители, которые рассказали, что на пересечении улицы Преображенская и Ленинградского проспекта произошло ДТП. Автомобиль «Honda Odyssey» не останавливаясь, проехала через дорожное кольцо и вылетела в кювет.
Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля.ГУ МВД по Иркутской области
Водители, ставшие случайными очевидцами, поспешили на помощь. Они обнаружили, что мужчина, находившийся за рулем универсала, мертв.
- Им оказался 66-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, он он скончался от сердечной недостаточности.
Сыщики выясняют все детали случившегося. Проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU