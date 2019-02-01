2019-02-01T08:00:27+03:00
Происшествия

Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля

Проводится доследственная проверка [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля.Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В полицию Ангарска за помощью обратились местные жители, которые рассказали, что на пересечении улицы Преображенская и Ленинградского проспекта произошло ДТП. Автомобиль «Honda Odyssey» не останавливаясь, проехала через дорожное кольцо и вылетела в кювет.

Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля.ГУ МВД по Иркутской области

Водители, ставшие случайными очевидцами, поспешили на помощь. Они обнаружили, что мужчина, находившийся за рулем универсала, мертв.

- Им оказался 66-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, он он скончался от сердечной недостаточности.

Сыщики выясняют все детали случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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