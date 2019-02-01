СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-01T09:40:27+03:00

У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе. Один из подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Иркутске выясняют обстоятельства кражи, которая перешла в угон. Двое молодых иркутян отдыхавшие в одном из местных развлекательных заведений похитили женскую сумочку, пока ее хозяйка отплясывала на танцполе.

В полицию Иркутска обратилась 30-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Неизвестные украли ее сумку с ключами автомобиля, пока она отдыхала в ночном клубе. Опросив персонал заведения, возможных очевидцев и изъяв записи с камер наблюдения, полицейские смогли установить предполагаемых похитителей.

Полиция разыскивает подозреваемых в краже.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Ключи от автомобиля «Subaru Impreza» удалось найти на барной стойке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Саму иномарку обнаружили в соседнем дворе, машина была побита и из нее украли видеорегистратор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики устанавливают все детали случившегося. Расследование продолжается. Всех, кто узнал подозреваемых, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU