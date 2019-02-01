У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе
В Иркутске выясняют обстоятельства кражи, которая перешла в угон. Двое молодых иркутян отдыхавшие в одном из местных развлекательных заведений похитили женскую сумочку, пока ее хозяйка отплясывала на танцполе.
В полицию Иркутска обратилась 30-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Неизвестные украли ее сумку с ключами автомобиля, пока она отдыхала в ночном клубе. Опросив персонал заведения, возможных очевидцев и изъяв записи с камер наблюдения, полицейские смогли установить предполагаемых похитителей.
Полиция разыскивает подозреваемых в краже.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
- Ключи от автомобиля «Subaru Impreza» удалось найти на барной стойке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Саму иномарку обнаружили в соседнем дворе, машина была побита и из нее украли видеорегистратор.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики устанавливают все детали случившегося. Расследование продолжается. Всех, кто узнал подозреваемых, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU