2019-02-01T09:40:27+03:00
Происшествия

У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе

Полицейские объявили похитителей в розыск
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе. Один из подозреваемых.У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе. Один из подозреваемых.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске выясняют обстоятельства кражи, которая перешла в угон. Двое молодых иркутян отдыхавшие в одном из местных развлекательных заведений похитили женскую сумочку, пока ее хозяйка отплясывала на танцполе.

В полицию Иркутска обратилась 30-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Неизвестные украли ее сумку с ключами автомобиля, пока она отдыхала в ночном клубе. Опросив персонал заведения, возможных очевидцев и изъяв записи с камер наблюдения, полицейские смогли установить предполагаемых похитителей.

Полиция разыскивает подозреваемых в краже. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция разыскивает подозреваемых в краже.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Ключи от автомобиля «Subaru Impreza» удалось найти на барной стойке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Саму иномарку обнаружили в соседнем дворе, машина была побита и из нее украли видеорегистратор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики устанавливают все детали случившегося. Расследование продолжается. Всех, кто узнал подозреваемых, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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