СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-01T10:36:03+03:00

Ставок больше нет: в Иркутской области закрыли подпольное игорное заведение. Фото: Юрий СОКОЛОВ

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В Иркутской области закрыли подпольное казино. Нелегальный салон находился в городе Тулун. Полицейские, при обыске помещений, где проводились незаконные азартные игры, обнаружили и изъяли деньги и игровые автоматы. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области рассказали подробности.

- На улице Советская в городе Тулун было обнаруженное игорное заведение, также удалось найти и задержать организатора нелегального бизнеса, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Им оказался 32-летний местный житель, он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».

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ИСТОЧНИК KP.RU