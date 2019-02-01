85 кормовой пшеницы без ветеринарных документов изъяли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-01T11:06:04+03:00

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В Иркутской области выявили партию потенциально опасного зерна. В Слюдянке на посту «Рубеж», инспекторы ГИБДД во время осмотра одной из фур, обнаружили, что водитель перевозил более 85 тонн пшеницы без разрешительных документов. Шофер должен был доставить свой груз из Нижнеудинского района в Улан-Удэ.

- Были изъяты 85,3 тонны фуражной пшеницы, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. – Владелец зерна привлечен к административной ответственности.

Предпринимателю предстоит оплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU