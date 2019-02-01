2019-02-01T12:55:27+03:00
Общество

Четверых пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете

В Боханской районной больнице продолжают лечение пятого выжившего пассажира автобуса
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Четверых пассажиров автобуса, пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.Четверых пассажиров автобуса, пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
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В Иркутской области продолжают оказывать помощь выжившим пассажирам автобуса, который попал в ДТП на трассе «Иркутск-Усть-Уда». В результате аварии 4 человека погибли, еще 5-ых доставили в Боханскую районную больницу.

Для более детального обследования и дальнейшего лечения, было принято решение перевезти пациентов в Иркутск. После того, как состояние здоровья пострадавших стабилизировалось, с помощью вертолета Ми-8 двоих из них доставили в областной центр.

- Сегодня 1 февраля в областной центр отправили еще двух раненных пассажиров, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое. Пятый пострадавший продолжает лечение в Боханской районной больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что авария произошла утром 31 января на трассе «Иркутск-Усть-Уда», когда 54-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса «Toyota Hiace», въехал в лесовоз «КамАЗ», который остановился, чтобы заменить колесо. Сыщики выяснили, что шофер работал самостоятельно и не был зарегистрирован в реестре перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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