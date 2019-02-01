МЧС Иркутской области: котельная в поселке Юрты была не готова к отопительному сезону
В Иркутской области продолжают выяснять причины, которые привели к многочисленным авариям в котельной поселка Юрты в Тайшетском районе. С конца января в некоторых местных домах и учреждениях начала снижаться температура. Жители небольшого села обратились за помощью в ГУ МЧС России по Иркутской области.
В ходе проверки стало известно, что котельная не была готова к отопительному сезону. Уголь хранился прямо под открытым небом. Поэтому попадал в печь вместе с грунтом и снегом. Из-за этого потребовалось завести новое качественное топливо.
- Организован пункт временного размещения в здании школы №17, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, - Он рассчитан на 500 койко-мест.
В ведомстве также уточнили, что результаты проверки будут переданы в прокуратуру и правительство Иркутской области .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Просроченную вакцину нашли в медучреждениях Иркутской области. Минздрав региона начал проверку. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU