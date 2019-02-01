СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-01T13:33:12+03:00

МЧС Иркутской области: котельная в поселке Юрты была не готова к отопительному сезону. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутской области продолжают выяснять причины, которые привели к многочисленным авариям в котельной поселка Юрты в Тайшетском районе. С конца января в некоторых местных домах и учреждениях начала снижаться температура. Жители небольшого села обратились за помощью в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ходе проверки стало известно, что котельная не была готова к отопительному сезону. Уголь хранился прямо под открытым небом. Поэтому попадал в печь вместе с грунтом и снегом. Из-за этого потребовалось завести новое качественное топливо.

- Организован пункт временного размещения в здании школы №17, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, - Он рассчитан на 500 койко-мест.

В ведомстве также уточнили, что результаты проверки будут переданы в прокуратуру и правительство Иркутской области .

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ИСТОЧНИК KP.RU