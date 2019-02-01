2019-02-01T15:07:54+03:00
Общество

Лисихинский парк и бульвар Постышева обустроят в Иркутске

К 2020 году также обновят мусульманский мемориальный комплекс
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лисихинский парк и бульвар Постышева обустроят в Иркутске. Участники общественных слушаний. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Лисихинский парк и бульвар Постышева обустроят в Иркутске. Участники общественных слушаний. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске продолжаются обсуждения развития общественного пространства. Изменения планируемые к 2020 году представили жителям Октябрьского округа. Представители городской мэрии, архитекторы и рядовые иркутяне приняли участие в общественных слушаниях посвященных обустройству Лисихинского парка (сквер 300-летия Иркутска), бульвара Постышева и мусульманского мемориального комплекса.

Более 300 неравнодушных иркутян пришли на собрание, чтобы представить свои идеи развития города. Так, в Лисихинском парке предложено создать многофункциональную зону для посетителей всех возрастов. Активисты поддержали идею разделить сквер на зоны для активного и тихого отдыха. Отличительной чертой парка должны стать «сказочные» деревянные скульптуры.

- Жители бульвара Постышева предлагают создать на всей протяженности бульвара игровые площадки для детей разных возрастов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Изменять городское пространство будут с учетом интересов маломобильных иркутян.

Также обсуждения коснулись и мусульманского мемориального комплекса. Архитекторы озвучили идею о том, что необходимо возвести новое ограждение. Местная мусульманская община предложила установить на центральной аллеи Ротонду Памяти. Там же может появиться и стела «Незабвенное дерево», а на северо-западном ограждении – рубаи Омар Хайяма.

По итогам встречи, было решено, что замечания и предложения будут учтены и использованы при доработке проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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