2019-02-02T03:56:00+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 2 февраля днем -25

По области -30, местами снег
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 2 февраля днем -25.Прогноз погоды в Иркутске: 2 февраля днем -25.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 2 февраля по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Без осадков. Ветер в субботу подует северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -25,-27.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром в отдельных районах туман, ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

Столбики термометров в Приангарье опустятся до -25,-30. В пониженных формах рельефа -35,-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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