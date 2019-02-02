СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-02T04:39:41+03:00

Жительницу Иркутска разыскивают за кражу забытого в супермаркете кошелька Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Иркутске ищут местную жительницу, которая по предварительной версии, похитила кошелек в одном из супермаркетов Ленинского района. В полицию обратилась иркутянка, женщина рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Неизвестные похитили бумажник, который она забыла на кассе торговой точки. В нем находилось 16000 тысяч рублей. Изъяв записи с камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили, что портмоне унесла с собой молодая девушка.

- Через несколько дней она тайно вернула кошелек обратно в супермаркет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако в нем было уже около 4000 рублей.

Сыщики устанавливают все детали случившегося и просят девушку явиться к ним добровольно. Всех, кто узнал похитительницу кошелька, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU