Более 300 патрульных групп будут дежурить на водоемах Иркутской области в выходные
На реках и озерах Иркутской области усилены меры безопасности. С жителями региона проведут профилактические беседы о правилах поведения на льду. Особое внимание уделят акватории Байкала.
Чтобы исключить риск выхода и выезда на лед в запрещенных местах, на рейды выйдут более 300 патрульных групп численностью более 1000 человек.
- Из-за резкого понижения температуры, рекомендуем отказаться от проведения массовых мероприятий, - сообщии в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Советуем туристам дождаться потепления.
В местах выхода на лед выставят временные аварийно-спасательные посты.
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ИСТОЧНИК KP.RU