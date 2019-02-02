СЕГОДНЯ 05:34 2019-02-02T05:34:53+03:00

Более 300 патрульных групп будут дежурить на водоемах Иркутской области в выходные. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В местах выхода на лед выставят временные аварийно-спасательные посты

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На реках и озерах Иркутской области усилены меры безопасности. С жителями региона проведут профилактические беседы о правилах поведения на льду. Особое внимание уделят акватории Байкала.

Чтобы исключить риск выхода и выезда на лед в запрещенных местах, на рейды выйдут более 300 патрульных групп численностью более 1000 человек.

- Из-за резкого понижения температуры, рекомендуем отказаться от проведения массовых мероприятий, - сообщии в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Советуем туристам дождаться потепления.

В местах выхода на лед выставят временные аварийно-спасательные посты.

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ИСТОЧНИК KP.RU