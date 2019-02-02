2019-02-02T06:39:36+03:00
Происшествия

«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работников

Она присвоила более миллиона рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работников«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске расследуют дело о махинациях с зарплатой в одном из местных детских садов. Заведующая дошкольным учреждением фиктивно устроила на работу четверых человек.

В ходе проверки выяснилось, что в детском саду новых работников никто и никогда не видел. Но по зарплатным ведомостям, все они исправно получали зарплату.

- За все время на их зарплату было выделено более 1,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. - В том числе более 300 тысяч рублей страховых взносов.

Материалы проверки будут направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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