«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работников

СЕГОДНЯ 06:39 2019-02-02T06:39:36+03:00

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В Иркутске расследуют дело о махинациях с зарплатой в одном из местных детских садов. Заведующая дошкольным учреждением фиктивно устроила на работу четверых человек.

В ходе проверки выяснилось, что в детском саду новых работников никто и никогда не видел. Но по зарплатным ведомостям, все они исправно получали зарплату.

- За все время на их зарплату было выделено более 1,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. - В том числе более 300 тысяч рублей страховых взносов.

Материалы проверки будут направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU