2019-02-02T09:09:50+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы

Погибших и пострадавших нет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы. Фото: инстаграм аккаунт Сводка Шелехов.Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы. Фото: инстаграм аккаунт Сводка Шелехов.
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В пожарную службу Шелехова поступил звонок, сторож местной религиозной организации рассказал о том, что 30-ом квартале горит здание «дома молитвы» баптистской церкви. Мужчина услышал треск и спустившись в подвал увидел искрящийся электрощит.

В Иркутской области в городе Шелехов этой ночью сгорела местная церковь евангельских христиан-баптистов.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что деревянное сооружение уже охвачено пламенем на площади около 300 квадратных метров .

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожар локализован. Происходит разборка и проливка конструкций.

После завершения тушения, инспекторы пожарного надзора приступят к изучению обстоятельств случившегося и установят причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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