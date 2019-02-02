Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы
В пожарную службу Шелехова поступил звонок, сторож местной религиозной организации рассказал о том, что 30-ом квартале горит здание «дома молитвы» баптистской церкви. Мужчина услышал треск и спустившись в подвал увидел искрящийся электрощит.
В Иркутской области в городе Шелехов этой ночью сгорела местная церковь евангельских христиан-баптистов.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что деревянное сооружение уже охвачено пламенем на площади около 300 квадратных метров .
- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожар локализован. Происходит разборка и проливка конструкций.
После завершения тушения, инспекторы пожарного надзора приступят к изучению обстоятельств случившегося и установят причину пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU