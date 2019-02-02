СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-02T08:17:10+03:00

Жительницу Черемхова осудили на 13 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Усолье-Сибирском городской суд огласил приговор третьему участнику дела о незаконной продаже наркотических веществ. 29-летняя девушка из Черемхова вместе с супругами из Усолья создала канал сбыта наркотиков в Иркутской области.

Сыщики выяснили, что молодая женщина соблюдая меры конспирации продавала наркотические средства двум жителям Усолья-Сибирского. После чего 44-летний мужчина и его 47-летняя жена через закладки доставляли товар покупателям. В ходе обысков полицейские изъяли банковские карты и сотовые.

- Они регулярно покупали у нее товар, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Стоимость каждой сделки составляла от 10 до 16 тысяч рублей.

Собранных доказательств хватило для обвинительного приговора. 29-летнюю женщину осудили на 13 лет и 6 месяцев. Еще в конце прошлого года, ее помощники также отправились в колонию. Муж получил 9 лет лишения свободы, а его жена 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU