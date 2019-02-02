СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-02T09:34:43+03:00

Пьяная мать оставила двоих детей без присмотра с включенной электропечью в Иркутской области, их спасли соседи. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Слюдянском районе местная жительница признана виновной в оставлении опасности. Ее семья проживает в комнате общежития. В один из вечеров, будучи сильно нетрезвой, она уснула оставив включенной электропечь. Это чуть не привело к трагедии. Дети, почувствовав запах гари и дыма начали звать на помощь. Соседи услышавшие плач, вынесли малышей из задымленного помещения и разбудили пьяную мать.

- В ходе заседания подсудимая признала вину, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Она также раскаялась в содеянном.

С учетом всех обстоятельств дела, суд приговорил ее к штрафу в 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU