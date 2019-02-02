2019-02-02T09:34:43+03:00
Общество

Пьяная мать оставила двоих детей без присмотра с включенной электропечью в Иркутской области, их спасли соседи

Женщине назначили штраф в 10 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пьяная мать оставила двоих детей без присмотра с включенной электропечью в Иркутской области, их спасли соседи.Пьяная мать оставила двоих детей без присмотра с включенной электропечью в Иркутской области, их спасли соседи.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Слюдянском районе местная жительница признана виновной в оставлении опасности. Ее семья проживает в комнате общежития. В один из вечеров, будучи сильно нетрезвой, она уснула оставив включенной электропечь. Это чуть не привело к трагедии. Дети, почувствовав запах гари и дыма начали звать на помощь. Соседи услышавшие плач, вынесли малышей из задымленного помещения и разбудили пьяную мать.

- В ходе заседания подсудимая признала вину, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Она также раскаялась в содеянном.

С учетом всех обстоятельств дела, суд приговорил ее к штрафу в 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверых пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете. В Боханской районной больнице продолжают лечение пятого выжившего пассажира автобуса. Подробнее.

85 тонн кормовой пшеницы без ветеринарных документов изъяли в Иркутской области. Владелец груза оштрафован. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Черемхова осудили на 13 лет лишения свободы за сбыт наркотиков
Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы
«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работников
Более 300 патрульных групп будут дежурить на водоемах Иркутской области в выходные
Жительницу Иркутска разыскивают за кражу забытого в супермаркете кошелька
Прогноз погоды в Иркутске: 2 февраля днем -25
Лисихинский парк и бульвар Постышева обустроят в Иркутске
МЧС Иркутской области: котельная в поселке Юрты была не готова к отопительному сезону
Четверых пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете
85 тонн кормовой пшеницы без ветеринарных документов изъяли в Иркутской области
Ставок больше нет: в Иркутской области закрыли подпольное игорное заведение
У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе
Ростелеком» в Иркутской области в 2018 году подключил к интернету 121 подразделение медицинских организаций
Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля
Грипп и ОРВИ в Иркутске: за медицинской помощью обратилось более 7 тысяч человек
Остановился заменить колесо: в Иркутской области продолжается расследование причин ДТП с маршруткой и лесовозом
Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт, перекусив защитное устройство
Обналичили и перевели 600 миллионов рублей: преступная группа осуждена в Иркутске
Кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске: начался прием заявок
Выставка работ фотографа, снявшего приезд цесаревича в Иркутск, откроется 7 февраля
В Иркутске всероссийские соревнования по конькобежному спорту перенесли из-за морозов