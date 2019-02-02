2019-02-02T12:39:39+03:00
Общество

Из-за сильных морозов на трассах Иркутской области действуют мобильные пункты обогрева

Для водителей-дальнобойщиков ведется радиовещание со сводкой погоды
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Из-за сильных морозов на трассах Иркутской области действуют мобильные пункты обогрева.Из-за сильных морозов на трассах Иркутской области действуют мобильные пункты обогрева.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутскую область вернулись холода. Из-за непогоды на самых опасных участках федеральных трасс Приангарья дежурят мобильные пункты обогрева. Их располагают в местах где нет кафе и заправок. В них водителям окажут необходимую помощь в экстренных ситуациях.

- Автомобильные дороги федерального значения находятся в проезжем состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Контроль за движение ведется с помощью 68 придорожных камер видеонаблюдения.

Для водителей-дальнобойщиков, спасатели организовали КВ-радиотрансляции. В эфир передается метеосводка и данные о ситуации на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупреждает: 2-4 февраля в Иркутской области ожидаются сильные морозы. Спасатели напоминают о технике безопасности в стужу. Подробности.

Более 300 патрульных групп будут дежурить на водоемах Иркутской области в выходные. В местах выхода на лед выставят временные аварийно-спасательные посты. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная мать оставила двоих детей без присмотра с включенной электропечью в Иркутской области, их спасли соседи
Жительницу Черемхова осудили на 13 лет лишения свободы за сбыт наркотиков
Пожар в Иркутской области: в Шелехове сгорел баптистский дом молитвы
«Мертвые души»: в Иркутске заведующая детского сада получала зарплату за 4-ых вымышленных работников
Более 300 патрульных групп будут дежурить на водоемах Иркутской области в выходные
Жительницу Иркутска разыскивают за кражу забытого в супермаркете кошелька
Прогноз погоды в Иркутске: 2 февраля днем -25
Лисихинский парк и бульвар Постышева обустроят в Иркутске
МЧС Иркутской области: котельная в поселке Юрты была не готова к отопительному сезону
Четверых пострадавших в столкновении лесовоза и маршрутки, доставили в Иркутск на вертолете
85 тонн кормовой пшеницы без ветеринарных документов изъяли в Иркутской области
Ставок больше нет: в Иркутской области закрыли подпольное игорное заведение
У жительницы Иркутска украли сумочку с ключами от иномарки, пока она танцевала в клубе
Ростелеком» в Иркутской области в 2018 году подключил к интернету 121 подразделение медицинских организаций
Остановилось сердце: житель Ангарска скончался за рулем автомобиля
Грипп и ОРВИ в Иркутске: за медицинской помощью обратилось более 7 тысяч человек
Остановился заменить колесо: в Иркутской области продолжается расследование причин ДТП с маршруткой и лесовозом
Крепкие зубы: иркутянин украл шуруповерт, перекусив защитное устройство
Обналичили и перевели 600 миллионов рублей: преступная группа осуждена в Иркутске
Кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске: начался прием заявок
Выставка работ фотографа, снявшего приезд цесаревича в Иркутск, откроется 7 февраля
В Иркутске всероссийские соревнования по конькобежному спорту перенесли из-за морозов