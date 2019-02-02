Из-за сильных морозов на трассах Иркутской области действуют мобильные пункты обогрева
В Иркутскую область вернулись холода. Из-за непогоды на самых опасных участках федеральных трасс Приангарья дежурят мобильные пункты обогрева. Их располагают в местах где нет кафе и заправок. В них водителям окажут необходимую помощь в экстренных ситуациях.
- Автомобильные дороги федерального значения находятся в проезжем состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Контроль за движение ведется с помощью 68 придорожных камер видеонаблюдения.
Для водителей-дальнобойщиков, спасатели организовали КВ-радиотрансляции. В эфир передается метеосводка и данные о ситуации на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU