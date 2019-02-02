2019-02-02T15:28:35+03:00
Общество

В поселок Юрты в Иркутской области завезут новое топливо, из-за сбоев теплоснабжения введен режим ЧС

Для восстановления работы сломанного котла привлекут дополнительные силы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В поселок Юрты в Иркутской области завезут новое топливо, из-за сбоев теплоснабжения введен режим ЧС. Фото: группа подслушано в Юртах.В поселок Юрты в Иркутской области завезут новое топливо, из-за сбоев теплоснабжения введен режим ЧС. Фото: группа подслушано в Юртах.
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В Иркутской области продолжают восстанавливать теплоснабжение в поселке Юрты Тайшетского района. Ранее стало известно о том, что на местной котельной применяли некачественное топливо. В правительстве Иркутской области сообщили, что принято решение задействовать ресурсы министерства лесного комплекса и заменить непригодные дрова.

Из лесоперерабатывающих предприятий расположенных в Нижнеудинске организована поставка щепы. Также дополнительно сформирована лесозаготовительная бригада.

- Для восстановления паровой схемы работы котла №5 привлечены дополнительные силы, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Из аварийно-технического запаса Иркутской области выделен сетевой насос и дымосос. Ведутся работы по отогреву холодного водоснабжения, без которого остаются 11 жилых домов, в которых нет печного отопления.

На заседаниях штаба по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 при правительстве Иркутской области представители Тайшетского района не сообщали о возможных проблемах. Проверка Ростехнадзора также не выявила замечаний. Режим чрезвычайной ситуации в поселке Юрты продолжает действовать до устранения последствий аварий на местной котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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