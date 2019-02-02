2019-02-02T16:28:05+03:00
Происшествия

Житель Бурятии, угрожая топором, взял в заложники женщину и восьмимесячного ребенка

Напряженные переговоры длились полтора часа
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Бурятии, угрожая топором, взял в заложники женщину и восьмимесячного ребенкаЖитель Бурятии, угрожая топором, взял в заложники женщину и восьмимесячного ребенкаФото: Виктория МИНАЕВА
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В полицию Иволгинского района Бурятии обратилась за помощью местная жительница. Женщина сообщила, что ее парень, угрожая топором, удерживает их вместе с восьмимесячным ребенком. Прибывшие по тревоге полицейские обнаружили, что все трое все еще находятся в доме.

На первое предложение сдаться он ответил отказом, но спустя полтора часа напряженных переговоров дебошира удалось задержать.

- Им оказался 34-летний житель Заиграевского района, который работает вахтовым методом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Ранее он был неоднократно судим.

Проводится доследственная проверка. Сыщики устанавливают все детали случившегося и выясняют мотивы мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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