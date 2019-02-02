ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду обыграл «Дизель» из Пензы
Хоккеисты ангарского «Ермака» порадовали своих болельщиков и в очередном матче ВХЛ на своем льду уверенно обыграли «Дизель» из Пензы со счетом 5:1.
При этом счет в матче открыли гости. В первом периоде «Дизель» вышел вперед благодаря голу Данила Макарова. Восстановить равновесие «оранжевым» удалось во втором отрезке. Счет сравнял Артем Лесников. Еще через 4 минуты ангарчане вырвались вперед после точного броска Бориса Левитского.
Все вопросы о победителе наши парни сняли в заключительном периоде, после того как еще трижды зажгли красный свет за воротами гостей. Шайбы на свой счет записали Александр Трапезников, Даниил Лапин и Артур Гиндуллин.
Следующий матч «Ермак» проведет 4 февраля. В гости к ангарчанам пожалует казанский «Барс».
ИСТОЧНИК KP.RU
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